TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Krimiserie Major Crimes Retour à la réalité USA 2015 16:9 Merken Sharon und ihr Team untersuchen den Mord einer Ehefrau, die an einer Reality-Show im Fernsehen teilgenommen hatte, in der sich verheiratete Paare miteinander messen sollten. Der Fall weckt bei Sanchez Erinnerungen an seine verstorbene Frau. Rusty trifft sich indes mit Sliders Anwalt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Sharon Raydor) G.W. Bailey (Louie Provenza) Tony Denison (Andy Flynn) Michael Paul Chan (Mike Tao) Raymond Cruz (Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Kearran Giovanni (Amy Sykes) Originaltitel: Major Crimes Regie: Sheelin Choksey Drehbuch: Michael Alaimo Altersempfehlung: ab 12