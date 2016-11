TNT-Serie 17:55 bis 18:45 Krimiserie The Closer Der einzige Zeuge USA 2005 16:9 Merken Eine Verabredung zwischen Brenda und Fritz wird jäh unterbrochen, als ein Richter erschossen wird. Nachdem Brenda am Tatort erfahren hat, dass der autistische Sohn des Richters spurlos verschwunden ist, lässt sie nach ihm suchen. Schnell findet man den Wagen des Richters, in dessen Kofferraum der Junge versteckt war. Brenda ist sicher, dass er etwas beobachtet hat, und will mehr von ihm erfahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Leigh Johnson) J.K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sgt. David Gabriel) Robert Gossett (Commander Taylor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Originaltitel: The Closer Regie: Gloria Muzio Drehbuch: Hunt Baldwin, John Coveny Kamera: Brian J. Reynolds Musik: James S. Levine