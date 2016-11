TNT-Serie 15:35 bis 16:20 Jugendserie O.C., California Die Kunst des Lügens USA 2005 16:9 Merken Lindsay und Ryan versuchen, ihre Beziehung zu definieren. Ist Lindsay nun Ryans Stieftante oder seine feste Freundin? Summer lernt schließlich Zachs Familie kennen, doch das Treffen läuft nicht reibungslos. Während Sandy wissen will, was zwischen Andy und Seth läuft, konfrontiert Julie D.J. wegen seiner Affäre mit ihrer Tochter Marissa und bringt ihn dazu, Newport Beach zu verlassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Adam Brody (Seth Cohen) Rachel Bilson (Summer Roberts) Mischa Barton (Marissa Cooper) Melinda Clarke (Julie Cooper) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Originaltitel: The O.C. Regie: Michael Lange Drehbuch: John Stephens Kamera: Jamie Barber Musik: Christopher Tyng