TNT-Serie 13:20 bis 14:05 Krimiserie Cold Case Vor laufender Kamera USA 2006 16:9 1995 begehen zwei Jugendliche Selbstmord, nachdem sie bei einem Amoklauf in einem Einkaufszentrum mehrere Menschen erschossen haben. Als elf Jahre später ein Video auftaucht, aus dem hervorgeht, dass ein weiterer Schütze beteiligt war, rollen Lilly Rush und ihr Team den Fall noch einmal auf. War der dritte Täter damals unter den Toten oder hat er den Amoklauf überlebt? Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Kenny Johnson (Joseph) Originaltitel: Cold Case Regie: Mark Pellington Drehbuch: Veena Sud Kamera: Paul M. Sommers Musik: Michael A. Levine