TNT-Serie 11:40 bis 12:30 Serien McLeods Töchter The Show Must Go On AUS 2008 16:9 Nachdem Phils Musical aufgeführt worden ist, sind alle hellauf begeistert. Die Freude währt jedoch nicht lange: Moira hat sich in den Kopf gesetzt, die Beziehung zwischen Phil und seinem Sohn zu verbessern. Damit schießt sie sich aber ein Eigentor, denn Phil will nun in die Nähe seines Sohnes ziehen. Marcus findet einen Abschiedsbrief, doch die wahren Gründe für Ingrids Abreise erfährt er nicht. Schauspieler: Simmone Mackinnon (Stevie Hall Ryan) Abi Tucker (Grace Kingston McLeod) Matt Passmore (Marcus Turner) John Schwarz (Ben Hall) Eddie Ritchard (Jaz McLeod) Gillian Alexy (Tayler Geddes) Luke Jacobz (Patrick Brewer) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Steve Mann Drehbuch: John Ridley Kamera: Henry Pierce Musik: Alastair Ford