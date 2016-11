kabel eins 07:25 bis 08:25 Krimiserie Quincy Schatten der Vergangenheit USA 1978 2016-11-03 05:30 16:9 HDTV Merken Quincys Freundin Jenny ist in eine Pension gezogen. Sie entdeckt dort zufällig auf dem Dachboden zwei mumifizierte Leichen. Die Hausbesitzerin Rose Kaufmann wird sofort verdächtigt, da sie vor langer Zeit von der ermordeten Ethel Murphy erpresst wurde. Doch dann macht der Hausmeister Raymond ein Geständnis In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Marj Dusay (Ginny Drake) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ron Satlof Drehbuch: Robert Crais, Bill Seal Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Marvin Laird

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 393 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 153 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 153 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 153 Min.