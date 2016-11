kabel eins 05:30 bis 06:25 Krimiserie Quincy Schlechte Aussichten USA 1978 16:9 HDTV Merken Als Quincy einen Tatort untersucht, wird er durch einen gezielten Schuss schwer verwundet. Nun müssen Sam, Asten und Lieutenant Monahan den Fall lösen, an dem der Gerichtsmediziner gerade gearbeitet hat. Nur so können sie herausfinden, warum und von wem er angeschossen wurde In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Edward Grover (Dr. Richards) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ray Danton Drehbuch: Pamela Glasser Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Dick DeBenedictis