ORF 1 00:00 bis 00:40 Krimiserie The Mentalist Buchstaben im Kreis USA 2014 2016-11-02 03:10 Stereo Untertitel 16:9 Merken Jane und das FBI sollen den Mord an Charles Whitaker, einem High-Tech-Kartographen, untersuchen. Whitaker hat für das Pentagon als Berater gearbeitet. Offenbar ist er an einer tödlichen Dosis eines Drogencocktails gestorben. In Whitakers Haus entdeckt Jane eine geheime Nachricht, die daraufhin deutet, dass das Opfer kurz vor seinen Tod einem geheimen Spionagering auf der Spur war. Inzwischen entdeckt Lisbon, dass ehemalige CBI Agenten verfolgt und teilweise getötet werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Rockmond Dunbar (Dennis Abbott) Emily Swallow (Kim Fischer) Originaltitel: The Mentalist Regie: James Hayman Drehbuch: Mike Weiss, Bruno Heller Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6

