ORF 1 20:35 bis 22:50 Fußball Fußball UEFA Champions League 4. Spieltag: Das Spiel: Tottenham Hotspur FC - Bayer 04 Leverkusen 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 Das Hinspiel endetete torlos. Es war das dritte Unentschieden im dritten Gruppenspiel der Königsklasse für die Werkself. Falls Bayer weiterkommen will, muss heute unbedingt ein Sieg her. Moderation: Rainer Pariasek, Analyse: Herbert Prohaska, Analyse: Roman Mählich