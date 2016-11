ORF 1 18:00 bis 18:25 Trickserie Die Simpsons Abraham und Zelda USA 2002 Dolby Untertitel Merken Abraham Simpson verliebt sich in eine Frau namens Zelda. Um sie zu beeindrucken, macht er den Führerschein, borgt sich Homers Wagen und führt seine neue Flamme aus. Bald kommt es zu einem Konflikt mit einigen Rentnern. Der Zwist wird in einem mörderischen Autorennen geklärt. Obwohl Grandpa gewinnt, trifft sich Zelda mit seinem Rivalen zum Essen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Lance Kramer Drehbuch: Jon Vitti Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6