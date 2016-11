ORF 1 16:00 bis 16:20 Comedyserie The Big Bang Theory Sheldon 2. 0 USA 2008 Stereo Untertitel 16:9 Merken Als in Sheldons Büro eine attraktive Frau auftaucht, sind Howard, Leonard und Raj völlig aus dem Häuschen. Es stellt sich heraus, dass es sich um Missy handelt, Sheldons Zwillingsschwester. Um an sie ranzukommen, versuchen die Jungs, Sheldon einzureden, er müsse den perfekten Partner für sie aussuchen. Missy hingegen möchte ihre eigene Wahl treffen. Und die fällt auf den schüchternen Raj ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Courtney Henggeler (Missy) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Chuck Lorre Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6