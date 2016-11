ORF 1 08:00 bis 08:20 Comedyserie Die Nanny Woman in Love USA 1999 Stereo Untertitel Merken Michael hat einen Modeljob in Japan angenommen, kann sich aber nicht vorstellen, ein Jahr lang ohne Maggie zu sein. Deshalb macht er ihr einen Heiratsantrag, den sie begeistert annimmt. Maxwell ist zwar strikt dagegen, dass Maggie so jung heiratet, doch das interessiert die Frauen der Fine-Familie nicht im geringsten - sie planen sofort die Hochzeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Sheffield) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (C. C. Babcock) Nicholle Tom (Margaret "Maggie" Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Fran Drescher Drehbuch: Jayne Hamil Kamera: Robert F. Liu Musik: Timothy Thompson

