ORF 3 09:30 bis 10:25 Dokumentation ORF III - Spezial zu Allerheiligen Die Geschichte der Engel D Stereo 16:9 Merken Woher kommen Engel? Warum haben sie Flügel? Und ab wann wurden sie zu einem zentralen Bildmotiv in den bedeutendsten Kirchen des Christentums? Die Dokumentation von Michael Trabitzsch erzählt in der Spurensuche durch die Jahrhunderte, wie und warum sich die Darstellung der Himmelsboten und damit auch ihre Bedeutung veränderten. Sie erzählt von der Mission der Engel, die gleichzeitig eine Geschichte des Menschen und seiner Beziehung zu Gott ist. Erzählt man die Geschichte der Engel seit dem Untergang der heidnischen Antike, dann erzählt man auch von uns, den Menschen. Denn die Engel sind im Christentum die zentralen Vermittler zwischen den nach Gott suchenden Menschen und dem Gott, den sie niemals zu Gesicht bekommen und der nicht direkt zu ihnen spricht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Geschichte der Engel