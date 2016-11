ORF 3 22:30 bis 23:15 Diskussion MERYNS sprechzimmer Vitamine aus der Dose - Fitmacher oder sogar schädlich? Vitamine aus der Dose - Fitmacher oder sogar schädlich? A 2016 2016-11-04 19:05 Stereo 16:9 Merken Vitamine sind unentbehrliche Vitalstoffe für unseren Organismus. Sie halten den Stoffwechsel am Laufen und können bei ihrem Mangel unterschiedliche gesundheitliche Beschwerden verursachen. Und sie haben eine Besonderheit: Der Organismus kann sie nicht selbst bilden, sie müssen daher über die Nahrung zugeführt werden. Normalerweise wird bei einer ausgewogenen Ernährung die empfohlene Zufuhr an Vitaminen gut abgedeckt. Eine zusätzliche Zufuhr in Form von Vitaminpräparaten scheint daher grundsätzlich nicht nötig. Mangelzustände kommen meistens dann vor, wenn bestimmte Krankheiten vorliegen, z. B. Darmerkrankungen oder Medikamente eingenommen werden, die den Bedarf erhöhen oder die Aufnahme aus der Nahrung verschlechtern. Hier kann es dann ebenso wie im Falle von Schwangerschaft, Stillzeit oder Rekonvaleszenz angeraten sein, einen medizinisch erfassten Vitaminmangel auszugleichen. Daneben zeigt uns die Werbung ein anderes Bild: Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminpräparate würden wie von selbst zu besserem Aussehen und zu besserer Gesundheit führen, kämpfen gegen freie Radikale in unserem Körper und halten uns jung und vital. Bereits 65 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher schenken diesen Werbeversprechen Glauben und nehmen diese "Vitamine aus der Dose". Deren Umsatz wird in Österreich auf 100 Millionen Euro jährlich geschätzt. Eine groß angelegte Metastudie mit mehr als 450.000 untersuchten Menschen - veröffentlicht in den Annals of Internal Medicine wollte die Wirkung von Nahrungsergänzungsmitteln auf die Gesundheit der Menschen erforschen, und die Ergebnisse waren durchaus ernüchternd: es konnten keine positiven Auswirkungen auf die Gesundheit festgestellt werden. Im Gegenteil, ein schwedisches Forscherteam wiederum an der Universität Göteborg zeigte an menschlichen Zellkulturen, ein Zuviel an hochdosierten Vitamingaben in Zuge von Tumorerkrankungen kann sogar gesundheitsschädlich sein und das Zellwachstum beschleunigen. Die Dosis macht eben das Gift. Die Frage nach der Notwendigkeit von Nahrungsergänzungsmitteln lässt sich also nicht pauschal beantworten. Ob die Einnahme eines Präparats sinnvoll ist oder nicht, hängt entscheidend vom Ernährungsverhalten und dem Gesundheitszustand der jeweiligen Person ab. Was sind also Vitamine und was machen sie in unserem Körper? Sind künstliche Vitamine schädlich? Wie steht es um das Ernährungsbewusstsein der Menschen? Gibt es Super-Vitamine? Kommt Superfood nur aus der Natur? Was passiert eigentlich bei einer "Vitamin-Überdosis"? Was sagt die Krebsforschung? Diese und andere Fragen diskutieren Jacqueline Pfeiffer/ Haubenköchin, Prof. Dietmar Fuchs/Leiter Biocenter MedUni Innsbruck und Prof. Kurt Widhalm, Präsident des Österreichischen Akademischen Institutes für Ernährungsmedizin im Sprechzimmer bei Siegried Meryn. (Gesundes Gespräch 2016) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Prof. Siegfried Meryn Gäste: Gäste: Jacqueline Pfeiffer (Haubenköchin), Prof. Dietmar Fuchs (Leiter Biocenter MedUni Innsbruck), Prof. Kurt Widhalm (Präsident des Österreichischen Akademischen Institutes für Ernährungsmedizin) Originaltitel: Meryns Sprechzimmer