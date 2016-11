ORF 3 20:15 bis 21:05 Dokumentation Präsident Trump - Kann er wirklich gewinnen? A 2016 2016-11-02 03:20 Stereo 16:9 Merken Gegen alle Regeln hat sich Donald Trump in Griffweite des mächtigsten Amtes der Welt gebracht: nicht in der gesellschaftlichen Mitte sucht er den Erfolg, sondern am rechten Rand und unter den bisherigen Nichtwählern. Mit dem Slogan, er werde Amerika "wieder groß" machen, punktete der Milliardär ausgerechnet bei sozial- und bildungsschwachen Wählern, bei den Unzufriedenen und Benachteiligten. Anlässlich der US-Wahl zeigt ORFIII, wie Trump die USA polarisiert hat: seine fremdenfeindlichen Äußerungen über Latinos und Muslime, seine Statements über Frauen, zu Militär und Religion oder zu den Wirtschaftsbeziehungen mit China führten zu teils tätlichen Auseinandersetzungen zwischen Trump-Fans und -Gegnern - und gewähren einen Ausblick, wie eine Präsidentschaft unter Trump aussehen könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Präsident Trump - Kann er wirklich gewinnen?