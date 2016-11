ORF 3 16:00 bis 16:55 Dokumentation 1929 - Der große Börsenkrach. Die Krise F 2009 Stereo Untertitel 16:9 Merken Zwischen 1921 und 1929 erwecken die USA den Eindruck, als gehe es der Bevölkerung dort so gut wie nirgendwo sonst, trotz der Prohibition und des um sich greifenden Gangstertums. Niemals zuvor war das industrielle Wachstum der führenden Wirtschaftsnation so - fast schon unverschämt - rasant. Welch ein Gegensatz zum vorangegangen Jahrzehnt, dem des Ersten Weltkriegs. Politik und Finanzwelt verbreiten unablässig Zuversicht und versprechen dauerhaften Wohlstand. Die Konsumkultur blühte in den USAund es herrschte eine unglaubliche Börsen-Begeisterung. Die Amerikaner stürzen sich Hals über Kopf in Börsenspekulationen. Doch die Gefahr begann sich bereits abzuzeichnen und einige wenige warnten auch bereits vor dem drohenden Crash. Der erste Teil der Dokumentation erzählt die Geschichte und Vorgeschichte des großen Börsencrashs, der schließlich am "Schwarzen Donnerstag", am 24. Oktober 1929, eintrat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie