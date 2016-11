ORF 3 00:05 bis 01:45 Familiensaga Antonias Welt NL, B, GB 1995 2016-11-03 14:55 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Grandiose Familiensaga um das Schicksal von fünf Frauen-Generationen, das 1996 mit Auslands-Oscar ausgezeichnet wurde: Am Tag ihres Todes blickt Antonia auf ihr Leben zurück und lässt die Erinnerungen an Tochter, Enkelin und Urenkelin Revue passieren. Der Rückblick beginnt, als die damals 40jährige nach dem Zweiten Weltkrieg in ihr Heimatdorf zurückkehrt, um den elterlichen Bauernhof zu übernehmen. Schon bald wird klar, dass man es hier nicht etwa mit einer tumben Bäuerin zu tun hat, sondern mit einer selbstbewussten und liberalen Frau, die ihren Hof in eine Art Kommune verwandelt, um den Außenseitern der Dorfgemeinschaft ein neues Zuhause zu bieten. Mit: Willeke van Ammelrooy, Els Dottermans, Jan Decleir, Marina de Graaf, Mil Seghers, Jan Steen, Veerle van Overloop, Elsie de Brauw, Thyrza Ravesteijn, Dora van der Groen. Belgien/Großbritannien/Niederlande, Tragikomödie, 1995 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Willeke van Ammelrooy (Antonia) Els Dottermans (Danielle) Veerle van Overloop (Thérèse) Mil Seghers (Krummer Finger) Jan Decleir (Bauer Sebastian) Dora van der Groen (Allegonde) Esther Vriesendorp (Thérèse mit 13) Originaltitel: Antonia's Line Regie: Marleen Gorris Drehbuch: Marleen Gorris Kamera: Willy Stassen Musik: Ilona Sekacz

