ORF 3 11:45 bis 12:30 Musik Erlebnis Bühne Matinee Johannes Brahms - Sinfonie Nr. Sinfonie Nr. 4 in e-Moll op. 98 Stereo 16:9 Merken Die "Sinfonie Nr. 4 in e-Moll op. 98" ist die letzte Sinfonie aus der Feder von Johannes Brahms. Im ersten Moment löste die kompromisslose Art, in der das Werk gestaltet ist, Befremden aus. Die Uraufführung der Sinfonie fand am 25. Oktober 1885 unter Brahms Leitung in Meiningen statt. Das Werk führt auch immer wieder in die Vergangenheit, wenn barocke Einflüsse deutlich hör- und spürbar werden! Das zügige Tempo der Sinfonie unter Welser-Mösts Leitung verdeutlicht das Streben des Dirigenten nach einer charakteristischen, unkonventionellen Interpretation. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Johannes Brahms - Sinfonie Nr. 4