ORF 2 17:30 bis 18:30 Magazin heute leben Apotheke - Infektanfälligkeit / Backstage bei Andy Lee Langs Weihnachts-CD-Aufnahme / Zu Besuch bei der Santoni Family A 2016 2016-11-02 04:40 Stereo 16:9 Ignaz Kirchner zu Gast im Studio: "Immer an der Grenze der Verrücktheit" lautet Ignaz Kirchners Autobiografie, die soeben erschienen ist. Ignaz Kirchner haftet etwas Beunruhigendes und Erschreckendes an, seine komischen Rollen haben etwas Tragisches. Er verrät in diesem Buch schreckliche und wunderbare Momente in der Zusammenarbeit mit den größten Regisseuren der vergangenen fünfzig Jahre, spricht über Theater und Politik, über die legendären Produktionen mit Gert Voss, über seine künstlerische Neugier und vor allem über seine Liebe zur Literatur. Apotheke - Infektanfälligkeit: Die erste Infektwelle in diesem Herbst ist schon vorüber, doch die nächste lauert schon. Wer sich nicht mit Husten, Schnupfen oder Halsschmerzen anstecken will, sollte seine eigenen Abwehrkräfte stärken. Wie das geht, erklärt Apothekerin Sonja Burghard. Backstage bei Andy Lee Langs Weihnachts-CD-Aufnahme: Keine 100 Tage mehr bis Weihnachten. Entertainer Andy Lee Lang hat eine neue XMAS-CD eingesungen - "heute leben" war backstage im Studio dabei. Zu Besuch bei der Santoni Family: "The Black Horse" heißt die erste Single-Auskoppelung des Albums "Knocking on" der Santoni Family - der Name ist übrigens kein Fake, denn die Band besteht aus Elternpaar samt zwei Töchtern. "heute leben" besucht die musikalische Familie zu Hause. Moderation: Verena Scheitz Gäste: Gäste: Ignaz Kirchner (Schauspieler) Originaltitel: heute leben