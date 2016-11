BonGusto 04:05 bis 04:30 Magazin Sachies Küche Miso aus Nagano NZ 2013 Merken Misopaste gibt es seit mehr als 1000 Jahren und ist ein wesentlicher Bestandteil der japanischen Küche. Sachie macht sich auf den Weg nach Nagano, um dem Unternehmen Marukome, dem Weltmarktführer unter den Miso-Produkten, einen Besuch abzustatten und sich die Herstellung zeigen zu lassen. Bei einem Abstecher in die Berge erfahren wir alles über die Fermentierung und Reifung von Miso. Zurück in ihrer Küche dreht sich natürlich alles um die Verwendung von Miso: Miso Suppe, gegrillte Auberginen mit Miso, Katsu mit Misosauce und Miso-Walnuss-Brownies. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sachie's Kitchen

