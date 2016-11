Schweiz 2 04:05 bis 04:45 Serien Revenge Alibi USA 2015 Dolby Digital HDTV Merken Als Amanda bei Grayson Manor eintrifft, liegt das Herrschaftshaus in Schutt und Asche. Zähne lassen darauf schliessen, dass es sich beim gefundenen Leichnam um Victoria handelt. In seinem kalifornischen Exil erfährt Jack von der Explosion. Zurück in den Hamptons erkennt Jack bei der Befragung durch die Polizei, welche Gefühle Amanda für ihn hegt. Diese kommt ihrerseits hinter die neuste tragische Wendung im Leben ihres Vaters. Der aus seiner Verbannung aufgetauchte Mason verlangt, dass Amanda seinen Namen reinwäscht. Zu spät merkt sie, dass Mason mit Victoria unter einer Decke gesteckt und Amanda eine Falle gestellt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily VanCamp (Emily Thorne) Madeleine Stowe (Victoria Grayson) Gabriel Mann (Nolan Ross) Christa B. Allen (Charlotte Grayson) Josh Bowman (Daniel Grayson) Roger Bart (Mason Treadwell) Al Carabello (Miguel) Originaltitel: Revenge Regie: Rob Greenlea Drehbuch: Shannon Goss, Christopher Fife Altersempfehlung: ab 12

