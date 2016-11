Schweiz 2 23:15 bis 23:50 Reportage Top Shots Lukas Wassmann - Zusammenspiel in Burma CH 2016 2016-11-02 02:15 Stereo HDTV Merken Lukas Wassmann macht eine Fotoreportage über den burmesischen und reist dafür in die Stadt Mandalay. Chinlone (zu Deutsch: "Ball aus Peddigrohr") ist ein traditionelles Fussballspiel. Die Forscher sind sich uneins darüber, ob die Mayas oder die alten Chinesen die ersten Fussballer waren. Sicher ist: In Burma wird schon seit über tausend Jahren Chinlone gespielt. Was diese Sportart ganz besonders macht: Gespielt wird ohne gegnerisches Team. In einem runden Feld von etwa sieben Metern Durchmesser geht es für sechs Spieler darum, sich den Ball möglichst lange und möglichst artistisch zuzuspielen; es geht um schönes Zusammenspiel. Lukas Wassmann besucht das Waso-Festival. Der grösste Chinlone-Anlass des Landes steht unter der Schirmherrschaft eines buddhistischen Klosters. Vor einem begeisterten Publikum nehmen über tausend Teams teil. Die meisten Spieler sind Amateure, doch das Niveau vieler Teilnehmer ist so hoch, dass sicher auch Ballkünstler wie Neymar oder Mario Götze für sich noch etwas mitnehmen könnten. In den acht Tagen, die Lukas Wassmann in Burma verbringt, realisiert er neben der Sportreportage auch eine Modestrecke. Bei beiden Arbeiten interessiert ihn das Changieren zwischen Dokumentieren und Inszenieren. Ihn interessieren Bilder, die beim Betrachten Fragen aufwerfen: Was ist in dem Bild spontan eingefangen, was ist hergestellt? Sein Credo: Jede Fotografie, auch ein Reportagefoto, ist immer ein inszeniertes Bild. In der Sportreportage findet er zu Porträtaufnahmen, in der Modestrecke sucht er mit Amateurmodels nach lebendiger Interaktion. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Top Shots