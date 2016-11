Schweiz 2 12:00 bis 12:45 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 46 D 2009 Stereo Merken Alisa hofft, dass in ihre Beziehung mit Christian endlich wieder Normalität einkehrt, nachdem Ellen aus dem Koma erwacht ist. Doch Ellen ist traumatisiert, als sie erkennt, wie schwer ihre Verbrennungen sind. Und Christian steht etwas Schweres bevor: Er muss Ellen sagen, dass sie ihr Kind verloren hat. Ellen verzweifelt immer mehr und wirft Christian vor, dass er sie nicht im Feuer hat sterben lassen. Caro hingegen ist überglücklich: Ein Fotograf will die Fotos für die Sedcard machen, die sie so dringend für ihre Modelkarriere benötigt. Doch Caro hat nicht das Geld, das er dafür verlangt. Als Oskar Caros Modeltraum spöttisch belächelt, fällt ihr ein, wie sie an das Geld kommen könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Nadine Warmuth (Ellen Burg) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Thomas Gumpert (Ludwig Castellhoff) Claudia Brosch (Liliana Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Jurij Neumann, Herbert Wüst Drehbuch: Andreas Fuhrmann Kamera: Holger Rusch, Björn Behrens Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer