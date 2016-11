Schweiz 2 09:55 bis 10:20 Comedyserie The Grinder Gott schütze den Grinder USA 2015 Dolby Digital HDTV Merken Dean hat es satt, von aller Welt wie ein Star behandelt zu werden. So besteht er denn auch darauf, einen Strafzettel zu erhalten, als ihn ein Polizist nach dem Überfahren eines Stoppschilds als Grinder erkennt. Und weil normale Bürger ihre Strafzettel gerne anfechten, findet er sich wenig später vor Gericht wieder. Stewart versucht derweil, sein Auto rechtzeitig für ein Wochenende mit seiner Frau aus der Werkstatt zurückzubekommen. Und Debbie ist bemüht, ihre offensichtlich untaugliche neue Assistentin nicht zu entlassen, obwohl diese es darauf anzulegen scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Lowe (Dean Sanderson) Fred Savage (Stewart Sanderson) Mary Elizabeth Ellis (Debbie Sanderson) Hana Hayes (Lizzie Sanderson) Connor Kalopsis (Ethan Sanderson) William Devane (Dean Sanderson) Natalie Morales (Claire Lacoste) Originaltitel: The Grinder Regie: Christine Gernon Drehbuch: Julius Sharpe