Kassensturz Die Sendung über Konsum, Geld und Arbeit Mickrige Pensionskassenverzinsung: Miese Perspektiven für Junge / Faule Millionenversprechen: "Kassensturz" jagt Erbschaftsgauner / Gewichtige Unterschiede: Körperwaagen im Test Mickrige Pensionskassenverzinsung: Miese Perspektiven für Junge: Pensionskassen müssen ab 2017 das angesparte Kapital der Erwerbstätigen nur noch mit 1,0 Prozent verzinsen. Es geht um Milliarden von Franken, welche künftigen Rentnerinnen und Rentnern fehlen werden. "Kassensturz" zeigt, mit welchen Einbussen heute 25-, 45- und 60-Jährige rechnen müssen, und gibt Tipps zum Alterssparen. Mit Expertenchat ab 21.30 Uhr. Faule Millionenversprechen: "Kassensturz" jagt Erbschaftsgauner: Sie locken in E-Mails und Briefen mit falschen Millionenversprechen und erbetteln hohe Vorauszahlungen. Dahinter steckt die berüchtigte "Nigeria Connection" - eine weltweit agierende, kriminelle Bande. "Kassensturz" lässt sich auf das böse Spiel ein und lockt die Betrüger in eine Falle. Gewichtige Unterschiede: Körperwaagen im Test: Moderne Waagen messen nicht nur das Gewicht, sondern auch den Fett- und Wasseranteil im Körper. Der "Kassensturz"-Test zeigt: Längst nicht alle Waagen messen genau. Vier Geräte fallen durch.