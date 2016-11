Schweiz 1 05:30 bis 06:30 Diskussion Sternstunde Philosophie Pankaj Mishra hält dem Westen den Spiegel vor CH 2016 2016-11-05 08:45 HDTV Merken Er ist ein Intellektueller der Gegenwart: global reisend, vernetzt denkend und auf den grossen Bühnen der Welt ebenso zu Hause wie in einem kleinen Dorf im Himalaja. Der indisch-britische Schriftsteller Pankaj Mishra kennt den Westen ebenso wie den Osten. In seinen Büchern und Essays sagt er den Leserinnen und Lesern, was der Osten vom Westen hält. Die Zusammenfassung: nicht besonders viel. Barbara Bleisch fragt den weltgewandten Intellektuellen, ob es einen neuen Kampf der Kulturen gibt, was man unter Neokolonialismus zu verstehen und welche Lektionen der Westen noch zu lernen habe, wenn er nicht sang- und klanglos untergehen will. Denn eines ist für Pankaj Mishra klar: Der Wiederaufstieg Asiens ist im vollen Gange. Literatur: Pankaj Mishra: "Aus den Ruinen des Empires. Die Revolte gegen den Westen und der Wiederaufstieg Asiens", S. Fischer 2013. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Barbara Bleisch Gäste: Gäste: Pankaj Mishra (Schriftsteller) Originaltitel: Sternstunde Philosophie