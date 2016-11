Schweiz 1 13:30 bis 14:20 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 36 Flucht nach vorn D 2006 Stereo Merken Der 15jährige Dennis Kramer beschädigt Professor Simonis Wagen. Auf der Flucht wird Dennis von einem Auto angefahren. Gernot Simoni übernimmt den respektlosen Dennis als Patienten. Er versucht, dem jungen Mann, dessen Eltern vor zwei Jahren gestorben sind, Wert- und Moralvorstellungen zu vermitteln. Genau das hat auch Dennis? überforderter Onkel Mark Henscheidt in den letzten Jahren vergeblich getan. Inzwischen ist Mark so weit, das Sorgerecht für seinen Neffen abzugeben. Um das abzuwenden, erfindet Dennis eine Geschichte: Der Professor sei ihm gegenüber handgreiflich geworden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maximilian Giertler (Dennis Kramer) Thorsten Ranft (Mark Henscheidt) Janina Stopper (Leonie Dannheim) Justine del Corte (Ivana Dannheim) Thomas Balou Martin (Manfred Dannheim) Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Frank Gotthardy Drehbuch: Thomas Frydetzki Kamera: Frank Buschner, Michael Ferdinand Musik: Oliver Gunia, Paul Vincent Gunia