Bayern 2 20:03 bis 21:00 Sonstiges ARD Radio Tatort "Aladins Wunderlampe" Merken Einen Besuch im Bordell bekommt Lukas Busch von seinem Vater zum 18. Geburtstag geschenkt. Vater Busch ist Stammkunde im "Aladin", dem neuen Saarbrücker Groß-Bordell. Lukas reagiert angewidert auf das "Aladin". Sein Vater ist darüber so enttäuscht, dass er sich noch am selben Abend mit dem Bordellbesitzer Foldur anlegt. Wenige Tage später verbrennt der alte Busch in seiner Werkstatt und wird damit zum Fall für die Kommissare Michel Paquet und Amelie Gentner. Verdächtig erscheint ihnen nicht nur Foldur, sondern auch Denaux, Anhänger einer französischen Anti- Prostitutionsbewegung. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: André Jung (Hauptkommissar Michel Piquet), Brigitte Urhausen (Kommissarin Amelie Gentner), Jele Brückner (Sylvia Busch), Julian Greis (Lucas Busch), Nico Holonics (Alex Busch), Thomas Höhne (Hannes Busch), Constanze Weinig (Rita) Regie: Stefan Dutt Musik: Stefan Scheib