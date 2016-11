WDR 22:10 bis 22:55 Dokumentation Hillary Clinton - Erste Präsidentin der USA? D 2016 2016-11-06 13:15 Stereo Untertitel HDTV Merken Sie will die erste Präsidentin der USA werden: Hillary Clinton. Nachdem sie angekündigt hat, am Rennen um das höchste Staatsamt teilzunehmen, war sie ihrem Ziel ein gutes Stück nähergekommen - bis zum Desaster-Monat September. Durch ihren Schwächeanfall bei der 9/11-Gedenkfeier verlor sie erst einmal den Vorsprung, den sie viele Wochen vor ihrem Rivalen Donald Trump gehalten hatte. Wird sie es schaffen, am Ende siegen? Oder verlieren, wie damals, gegen ihren Parteikollegen Barack Obama? Der Film von William Karel zeichnet den Weg Hillary Clintons nach, politisch wie privat. Die schwere Krise in ihrer Ehe mit Bill Clinton - die sogenannte Lewinsky-Affäre - kommt ebenso zur Sprache wie ihre eigenen Skandale, etwa die Mail-Affäre oder die Frage nach ihren hohen Gagen für Reden vor dem reichen Establishment des Landes. Natürlich wird es auch um den Schlagabtausch mit der Konkurrenz gehen, mit Donald Trump, den "die story" bereits portraitiert hat. Autor William Karel beobachtet seit Jahren erfolgreich die US-Politik. Seine Filme wurden mit dem Emmy-Award und dem Grimme-Preis ausgezeichnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hillary Clinton Regie: William Karel