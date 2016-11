WDR 11:55 bis 12:45 Dokusoap Pinguin, Löwe & Co. Geschichten aus dem Zoo Münster D 2006 Stereo Untertitel Live TV Merken Ein Geier ist verletzt, die blutende Wunde muss untersucht werden. Das geht nicht ohne Narkose - helle Aufregung im Hause Geier! Auch bei den Nasenbären ist der Bär los: Sie bekommen einen Holzfußboden, damit es im Winter schön warm bleibt. Der Pfleger im Giraffenhaus sammelt frischen Kot ein, denn der neue Giraffenbulle muss noch auf Würmer im Darm untersucht werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pinguin, Löwe & Co.