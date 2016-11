Servus TV 01:50 bis 04:10 Drama Der Gefangene von Alcatraz USA 1962 Nach dem Roman von Thomas E. Gaddis Stereo 16:9 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Robert Stroud (Burt Lancaster) wird das Gefängnis nicht mehr verlassen. Er hat drei Menschen umgebracht, und nur seiner Mutter (Thelma Ritter) ist es zu verdanken, dass seine Verurteilung zum Tode in lebenslange Einzelhaft geändert wurde. Eines Tages findet Stroud im Gefängnishof einen verletzten Vogel. Liebevoll kümmert er sich um das Tier und kann es am Leben erhalten. In der Folge beschäftigt sich Stroud immer intensiver mit Vogelzucht und Ornithologie. Über sein neues Hobby lernt Stroud die Witwe Stella kennen, mit der er einen regen Briefwechsel unterhält. Die beiden finden schnell zueinander, und wenig später heiraten sie im Gefängnis. Das Schicksal scheint es gut zu meinen mit Robert Stroud. Bis er in die berüchtigte Strafanstalt von Alcatraz verlegt wird. Dort herrscht mit eiserner Hand ein neuer Gefängnisdirektor (Karl Malden), und der hat es sofort auf den Vogelliebhaber Stroud abgesehen. Den Strafgefangenen Robert Stroud hat es tatsächlich gegeben. "Der Gefangene von Alcatraz" basiert auf Strouds Erlebnissen während der 54-Jährigen Haftzeit, in der er sich vom brutalen Mörder zum renommierten Vogelexperten entwickelte. Regisseur und Action-Spezialist John Frankenheimer ("Der Zug", "Ronin") zeigt die Bedingungen in den US-Strafanstalten von damals, ungeschönt in all ihrer Härte und Brutalität. Hauptdarsteller Burt Lancaster liefert als Robert Stroud eine seiner besten Leistungen überhaupt, wobei das fesselnde Gefängnisdrama bis in kleinste Nebenrollen exzellent besetzt ist. Außer Lancaster wirken mit Karl Malden, Thelma Ritter und Telly Savalas. Den fertigen Film konnte Robert Stroud übrigens nie sehen, nur ein Jahr nach der Premiere verstarb der schwer erkrankte Ornithologe im Krankenhaus des Gefängnisses von Springfield, Missouri. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Burt Lancaster (Robert Franklin Stroud) Karl Malden (Harvey Shoemaker) Thelma Ritter (Elizabeth Stroud) Neville Brand (Bull Ransom) Betty Field (Stella Johnson) Telly Savalas (Feto Gomez) Edmond O'Brien (Thomas E. 'Tom' Gaddis) Originaltitel: Birdman of Alcatraz Regie: John Frankenheimer Drehbuch: Guy Trosper Kamera: Burnett Guffey Musik: Elmer Bernstein Altersempfehlung: ab 16