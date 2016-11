Servus TV 11:15 bis 12:12 Dokumentation Descending: Abenteuer Tauchen Der Geist des Pazifik CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Diesmal heißt es für die beiden Abenteurer Scott Wilson und Ellis Emmett abtauchen im Südpazifik, genauer gesagt südöstlich von Neuguinea, an der Küste der Salomon-Inseln. Im Meer wimmelt es nur so vor Haien. Doch Scott begeistert sich für Geschichte und die Salomon-Inseln hatten eine strategische Bedeutung im Zweiten Weltkrieg inne, weshalb sie besonders für geschichtsinteressierte Taucher einiges zu bieten haben. Vor der Küste finden sich zahlreiche Schiffswracks aus dem Krieg wieder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Wilson (Himself) Ellis Emmett (Himself) Originaltitel: Descending Regie: Andre Dupuis Kamera: Andre Dupuis