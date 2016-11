RTL Plus 20:15 bis 21:50 Show Einsatz in 4 Wänden Spezial - Das Haus des Grauens D 2010 Stereo Merken Vor 17 Jahren erwarb Familie A. ein kleines Zechenhaus inmitten des Ruhrgebiets. Vater Ulli, seine Frau Marion und die beiden Töchter Simone und Daniela zogen froh in das alte Reihenhäuschen - hier wollten sie glücklich sein. Doch aus der Idylle wurde nichts, weil Mutter Marion den Tod zahlreicher Familienangehöriger nicht verkraftet. Sie entwickelt eine unkontrollierbare Kaufsucht, in deren Folge das Haus immer mehr vermüllt. Nach dem Tod ihres Mannes 2008 gibt sich Marion völlig auf. Ein Leben in dem Haus ist eigentlich nicht mehr möglich. Das Schlafzimmer ist so überfüllt, dass die Tür sich nur mit Gewalt öffnen lässt. Auch das Bad ist schon lange nicht mehr nutzbar. Einzige Waschgelegenheit ist das Waschbecken in der kleinen Gäste-Toilette. Ähnlich schlimm sieht es mit der Küche und dem Rest des Hauses aus: In einem Mix aus Chaos und Moder hausen Marion und ihre Katzen unter unwürdigen Umständen. Nun sind Tine und ihr Team gefordert - gelingt es ihnen, die Zeugnisse jahrelangen Kaufrausches zu beseitigen und Marions altes Zechenhäuschen in einen gemütlichen Wohnpalast zu verwandeln? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tine Wittler Gäste: Gäste: Tine Wittler (Wohn-Expertin) Originaltitel: Einsatz in vier Wänden - Spezial