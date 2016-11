Nick 22:15 bis 23:15 Serien Skins - Hautnah Cassie GB 2008 Merken Chris wird aus dem Krankenhaus entlassen und wird liebevoll von Cassie, Sid und Jal gepflegt. Er macht nur langsam Fortschritte und hat immer noch einige Gedächtnislücken. Sid gesteht Cassie immer und immer wieder seine Liebe,. Als er aber für Tony, Michelle und Chris ein Essen macht, bei dem sich alle wieder vertragen sollen, gerät Cassie außer sich und hält allen einen Spiegel vor, um ihnen klarzumachen, dass sie sich nur selbst belügen. Jal hat Chris immer noch nicht gesagt, dass sie schwanger ist, das kommt durch einen Versprecher der anderen eher zufällig raus. Und Chris stellt Jal zur Rede. Die gibt Chris Bedenkzeit, sich die ganze Sache mit dem Eltern werden noch mal durch den Kopf gehen zu lassen. Plötzlich bekommt Chris wieder einen Anfall und es sieht so aus, als würde er in Cassies Armen sterben. Cassie gerät in Panik, packt schnell ein paar Sachen zusammen und verlässt die Wohnung und taucht Tage später in New York auf, wo sie den jungen Adam kennenlernt, der sie bei sich wohnen lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Bailey (Sid Jenkins) April Pearson (Michelle Richardson) Larissa Wilson (Jal Fazer) Dev Patel (Anwar Kharral) Mitch Hewer (Maxxie Oliver) Daniel Kaluuya (Posh Kenneth) Victoria Wicks (College Director) Originaltitel: Skins Regie: Charles Martin Drehbuch: Bryan Elsley Musik: Matthew Simpson Altersempfehlung: ab 16