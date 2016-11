Nick 16:05 bis 16:35 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Folge: 104 Normal ist das nicht / Fort gegangen USA 2008 Merken Normal ist das nicht: SpongeBob hat sich vorgenommen ab sofort total normal zu werden und besorgt sich ein Schulungsvideo. Er passt sich und seine Umgebung nach und nach an eine Durchschnittswelt an, macht allerdings den Fehler, ab sofort die Krabbenburger auch durchschnittlich herzustellen, was Mr. Krabs dazu bringt, ihn vor die Tür zu setzen. Auch seine Freunde wenden sich von ihm ab und selbst Thaddäus, anfänglich begeistert vom Normalo-SpongeBob, schmeißt ihn wieder raus. So greift er zum letzten Mittel und lässt sich von Lehrmeister Patrick Lektionen in Beklopptheit geben Fort gegangen: Als SpongeBob eines Morgens aufwacht, bemerkt er zuerst gar nicht, dass Gary, Thaddäus, Patrick und Mr. Krabs fort sind. Keiner außer ihm ist noch in Bikini Bottom. Zunächst versucht er mit verteilten Rollen, das übliche Stadtleben aufrecht zu erhalten und schafft es zum ersten und einzigen Mal, sich selbst einen Bootsführerschein auszustellen. Daraufhin er unternimmt mit seinem neuen Kumpel Booti Ausflüge. Doch kann Schwamm Booti wirklich trauen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Regie: Stephen Hillenburg Drehbuch: Steven Banks, Luke Brookshier, Nate Cash, Derek Drymon, Tim Hill, Stephen Hillenburg, Nick Jennings