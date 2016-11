Nick 09:50 bis 10:20 Trickserie Cosmo und Wanda Folge: 129 Graf Vanilla auf Elfenjagd / Dümmer als dumm USA, CDN 2013 Merken Graf Vanilla auf Elfenjagd: Crocker ortet in Timmys Zuhause eine neue Magie-Quelle. Als er herausfindet, dass Sparky magische Kräfte hat, versucht Crocker den Hund zum Gegenspieler von Sparky zu machen. Dümmer als dumm: Crocker beurteilt seine Schüler nach der Gaußkurve. Also wünscht sich Timmy, dass ale Schüler dümmer als er selbst sind. Als ein Meteor auf die Erde zurast, ist Timmy der einzige, der über genügend Grips verfügt, ihn zu stoppen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Fairly OddParents Regie: Michelle Bryan, Randy Myers Altersempfehlung: ab 6