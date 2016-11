Nick 07:50 bis 08:20 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Bootsbrüder / Schlagzeilenschinder USA 2008 Merken Bootsbrüder: Bei einem weiteren verzweifelten Versuch, SpongeBob zu entkommen, begeht Thaddäus eine Verkehrsordnungswidrigkeit. Jetzt muss er erneut die Fahrprüfung ablegen. Doch auch dabei wird Thaddäus vom Pech in Gestalt von SpongeBob verfolgt: In Mrs. Puffs Bootsfahrschule bekommt er ausgerechnet den fröhlichen gelben Schwamm als Nebensitzer und anschließend als Mitfahrer zugeteilt. So nimmt das Grauen seinen Lauf... Schlagzeilenschinder: Beim Studium der Anzeigenpreise eines populären Boulevardblatts keimt in Mr. Krabs die Idee, auf dem Zeitungsmarkt das schnelle Geld zu machen. Diese Idee ist von großem Erfolg gekrönt, als er anfängt, aus SpongeBobs braven Reportagen reißerische Lügengeschichten zu machen. Die Auflage steigt ins Unermessliche aber kann das lange gut gehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Regie: Stephen Hillenburg Drehbuch: Richard Pursel, Aaron Springer

