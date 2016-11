Nick 05:45 bis 06:10 Trickserie Dora and Friends Wir retten die Musik USA 2014 Merken Bei Doras Gitarre reißt eine Saite. Dora, Emma und Pablo landen im Musikland. Dort treffen sie kaputte Instrumente, die vor dem Abhollaster fliehen. Mama Musica kann aber helfen. Am Abend gibt es ein Benefizkonzert für die Musikschule. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dora and Friends: Into the City!