BR Fernsehen 13:30 bis 14:15 Arztserie In aller Freundschaft Einsam, zweisam, dreisam D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Der attraktive und erfolgreiche Zahnarzt Julian Brodmann bricht während der Extraktion eines Weisheitszahns zusammen. Doktor Brentano diagnostiziert einen Bandscheibenvorfall und beginnt mit einer konservativen Behandlung. Brodmanns Sprechstundenhilfe Eleonore ist - wie immer - für ihn da. Allerdings hat sie zum ersten Mal einen Verehrer: Laurenz, ein guter Freund Julians. Eleonore kümmert sich trotzdem um Julian, was Laurenz eifersüchtig werden lässt. Schauspieler: Albert Fortell (Dr. Julian Brodmann) Karin Giegerich (Eleonore Thomas) Ulrich Simontowitz (Laurenz Blum) Karsten Kühn (Jakob Heilmann) Anthony Petrifke (Jonas Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Peter Vogel Drehbuch: Stephan Wuschansky Kamera: Jürgen Heimlich, Frank Buschner Musik: Paul Vincent Gunia, Oliver Gunia