Tele 5 01:25 bis 02:39 Horrorfilm Blair Witch Project USA 1999 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Um dem Mythos der furchterregenden Hexe von Blair in einer Dokumentation auf den Grund gehen zu können, dringen drei Studenten mit Kameras in die Wälder von Maryland ein. Als sie sich verirren, und sich mit jeder Nacht eine unerklärliche Präsenz immer deutlicher bemerkbar macht, bricht Panik aus, wird die kleine Expedition zum Überlebenskampf. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Heather Donahue (Heather Donahue) Joshua Leonard (Joshua 'Josh' Leonard) Michael Williams (Michael 'Mike' Williams) Patricia DeCou (Mary Brown) Sandra Sánchez (Kellnerin) Bob Griffin (Fisher 1) Ed Swanson (Fischer 2) Originaltitel: The Blair Witch Project Regie: Daniel Myrick, Eduardo Sanchez Drehbuch: Daniel Myrick, Eduardo Sanchez Kamera: Neal Fredericks Musik: Tony Cora Altersempfehlung: ab 12