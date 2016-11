Tele 5 23:49 bis 01:25 Horrorfilm Blair Witch 2 USA 2000 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Verschwinden der Filmstudenten um Heather Donahue herrscht in Burkittsville keine ruhige Minute mehr. Vier Jugendliche lassen es sich nicht nehmen, auf den Spuren der Hexe von Blair ebenfalls ins Gehölz zu ziehen. Schnell erleben auch sie Unheimliches. Doch sie finden den Weg zurück in die Zivilisation. Allerdings sind sie nicht allein. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Kim Director (Kim Diamond) Jeffrey Donovan (Jeffrey Patterson) Erica Leerhsen (Erica Geerson) Tristine Skyler (Tristen Ryler) Stephen Barker Turner (Stephen Ryan Parker) Chuck Scarborough (Chuck Scarborough) Lanny Flaherty (Sheriff Cravens) Originaltitel: Blair Witch 2: Book of Shadows Regie: Joe Berlinger Drehbuch: Dick Beebe, Joe Berlinger Kamera: Nancy Schreiber Musik: Carter Burwell Altersempfehlung: ab 18