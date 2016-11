Tele 5 22:00 bis 23:50 Horrorfilm Amityville Horror - Eine wahre Geschichte USA 2005 2016-11-04 02:25 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mitte der 70er Jahre ersteht die fünfköpfige Familie Lutz recht günstig eine auf den ersten Blick traumhafte Immobilie in dem idyllischen Örtchen Amityville. Sie stört es wenig, dass dort nur ein Jahr zuvor ein Familienvater seine komplette Verwandtschaft blutrünstig getötet hat, nachdem ihm angeblich Stimmen aus dem Jenseits die Tat befohlen hatten. Nun droht sich der Horror zu wiederholen.

Produzent Michael Bay bedient sich für sein Geisterhaus-Remake wie schon beim "Texas Chainsaw Massacre" erneut an einem Kassenknüller der 70er. Schauspieler: Ryan Reynolds (George Lutz) Melissa George (Kathy Lutz) Jesse James (Billy Lutz) Jimmy Bennett (Michael Lutz) Chloë Moretz (Chelsea Lutz) Rachel Nichols (Lisa) Isabel Conner (Jodie Defeo) Originaltitel: The Amityville Horror Regie: Andrew Douglas Drehbuch: Scott Kosar, Jay Anson, Sandor Stern, George Lutz, Kathy Lutz Kamera: Peter Lyons Collister Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 16