N24 Doku 20:15 bis 21:10 Magazin Welt der Wunder Die Höhenretter: Wie trainiert die Feuerwehr für Einsätze in Hochhäusern? Die Höhenretter: Wie trainiert die Feuerwehr für Einsätze in Hochhäusern? D 2015 Schwindelerregende Höhen, erhöhtes Absturzrisiko und enormer Zeitdruck - brennende Hochhäuser sind für die Feuerwehr eine besondere Herausforderung. Viele Feuerwehren verfügen daher über ein speziell für die Höhenrettung ausgebildete und ausgerüstete Sondereinheit. Außerdem: Historische Luftschiffe - wie werden moderne Zeppeline gesteuert? Faszinierende Wüstenelefanten - wie können die Dickhäuter in ihrer kargen Umwelt überleben? Und: Wie funktioniert ein Pumpspeicherkraftwerk? Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder