N24 Doku 13:15 bis 14:05 Magazin Welt der Wunder Logistische Meisterleistung: Wie funktioniert ein Schwertransport? Logistische Meisterleistung: Wie funktioniert ein Schwertransport? D 2015 Merken Schwertransporte stellen besondere logistische Herausforderungen dar: So müssen unter Umständen Überlandleitungen abmontiert und Brücken über Flüssen abgestützt werden. "Welt der Wunder" begleitet zwei Spezialtransporte der Superlative. Außerdem: Zeitalter der Überbehütung - wie viel Sicherheit brauchen Kinder? Ist Wärmedämmung wirklich sinnvoll? Umzugstipps - wie packe und trage ich richtig? Und: Was macht Menschen glücklich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder