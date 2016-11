N24 Doku 09:15 bis 10:05 Magazin Welt der Wunder Ernährungswissenschaft: Ist Süßstoff wirklich gesünder als Zucker? Ernährungswissenschaft: Ist Süßstoff wirklich gesünder als Zucker? D 2015 Merken Die Meisten mögen es gerne süÃ?. Dabei weiß jeder: Zucker ist ungesund. Viele greifen daher lieber auf Süßstoffe zurück. Doch sind diese tatsächlich gesünder? Außerdem: Diagnose Diabetes - wie gehen Betroffene mit der Zuckerkrankheit im Alltag um? Faszinierende Pflanzenwelt - was macht Kakteen so anpassungsfähig? Hochwasserschutzprojekt "Mose" - wird das Schleusensystem Venedig vor dem Versinken schützen? Und: Die Welt der Ratte - welche Fähigkeiten stecken in dem kleinen Nager? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder