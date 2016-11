N24 Doku 07:45 bis 08:40 Dokumentation The World Wars - Fataler Frieden USA 2014 Merken Nach vier Jahren Krieg und Millionen Toten auf den Schlachtfeldern gelingt es den Alliierten, die Deutschen zum Rückzug zu zwingen. Der Versailler Vertrag soll nach dem Großen Krieg den Frieden sichern. Deutschland liegt am Boden: Die Wirtschaft bricht zusammen, die auferlegten Reparationen lösen Unruhen und Aufruhr aus. Adolf Hitler nimmt die Kapitulation persönlich: Er sieht sich um den Sieg betrogen. Mit seinen Nationalsozialisten bekämpft er die Weimarer Republik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The World Wars

