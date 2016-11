RTL NITRO 03:35 bis 04:15 Krimiserie Law & Order Schießerei im Rathaus USA 2004 Live TV Merken Ein Attentäter tötet im Rathaus einen Stadtrat und flieht danach unerkannt. Briscoe (Jerry Orbach) und Green (Jesse L. Martin) finden jedoch schnell heraus, dass der Politiker nur zur falschen Zeit am falschen Ort war. Eigentlich hatte es der Killer auf Ron Tabachnik (Paul Austin) abgesehen. Dieser ist für die Wasserversorgung und die Abrechnung der damit verbundenen Kosten in New York zuständig. Die Spur führt die Ermittler zu Peter Rubin (Mark Zeisler), den Tabachnik als Schützen identifiziert. Bald wird klar, dass Rubin die Tat auf Grund eines fatalen Fehlers begangen hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Elisabeth Röhm (Stellv. Bezirksstaatsanwältin Serena Southerlyn) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Paul Austin (Ron Tabachnik) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Marc Zeisler (Peter Rubin) Originaltitel: Law & Order Regie: Gloria Muzio Drehbuch: Richard Sweren, Marc Guggenheim Kamera: John Beymer Musik: Mike Post

