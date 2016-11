RTL NITRO 16:05 bis 16:50 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd Gemischtes Doppel USA 1996 2016-11-03 10:30 Live TV Merken Bobbys geliebter Geländewagen wird gestohlen, doch schon kurz darauf erhält er unerwartete Hilfe von Sandy Carruthers, einer jungen Frau, die ihr Diplom anhand eines Heimvideo-Kurses von Bobby über Kopfgeldjäger gemacht hat. Sie kann mit Hilfe eines Computerprogramms innerhalb sehr kurzer Zeit den Standort des Autodiebes herausfinden. Allerdings steht Reno plötzlich vor einem ganz anderen Problem: Dutch Dixon hat den kriminellen Lucius aus dem Gefängnis entlassen, da sich dieser an Bobby rächen will. Aus diesem Grund hofft Dixon darauf, durch Lucius an Reno heran zu kommen und scheint Recht zu haben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Six Killer) Stephen J. Cannell ("Dutch" Dixon) Barry Ashley (Cab Driver) Terrence Evans (Sergeant Arias) Jimm Giannini (Sean 'Too Short' Shimmel) Brien Perry (Valet Captain) Originaltitel: Renegade Regie: Jeff Woolnough Drehbuch: Stephen J. Cannell, Richard C. Okie Musik: Mike Post, Roger Neill