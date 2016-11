RTL NITRO 14:00 bis 14:25 Comedyserie King of Queens Folge: 79 Alles nur Blech USA 2001 HDTV Live TV Merken Die Freundschaft von Doug und Carrie zu Deacon und Kelly wird auf eine harte Probe gestellt, als Doug durch eine kleine Unachtsamkeit einen Schaden am Heck von Deacons Auto verursacht. Natürlich erklären sich Doug und Carrie sofort bereit, für den Schaden aufzukommen und die Reparaturkosten zu übernehmen. Doch als sie erfahren, wie hoch der Schaden tatsächlich ist, staunen sie nicht schlecht - und ärgern sich insbesondere darüber, dass Deacon eigentlich Schuld daran hatte, dass Doug für einen Augenblick unaufmerksam war... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Victor Williams (Deacon) Patton Oswalt (Spence) Merrin Dungey (Kelly) Marshaun Daniel (Kirby) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: David Bickel Altersempfehlung: ab 12