RTL NITRO 23:40 bis 00:25 Krimiserie Burn Notice Lebensmüde USA 2008 Live TV Merken Michael hat herausgefunden, dass Carla einen Scharfschützen engagiert hat. Dessen Ziel soll offenbar eine Yacht sein, die im Hafen von Miami vor Anker liegt. Um zu erfahren, wer das potentielle Mordopfer ist und warum Carla es auf diese unbekannte Person abgesehen hat, nimmt Michael sich gemeinsam mit Sam ein Zimmer in dem Hotel, in dem sich auch Carla eingemietet hat. Doch dann kommt Michael ein weiterer Fall dazwischen: Fionas neuer Freund Campbell benötigt Michaels Hilfe. Allerdings steckt nicht er selbst, sondern sein Kumpel Henry in Schwierigkeiten. Henry arbeitet als Leibwächter für eine Firma, die unter anderem die venezolanische Familie Arroyos zu ihren Kunden zählt. Vor einiger Zeit wurde er von einem gewissen Lesher angesprochen, der versucht hatte, Henry zur Kooperation zu zwingen. Lesher und seine Hintermänner haben offenbar vor, Izabella, die Tochter der Arroyos', aus finanziellen und politischen Gründen zu entführen. Als Henry misstrauisch wurde und Lesher seine Mitarbeit verweigerte, wurde nicht nur Henrys bester Freund getötet. Auch Henry wurde angedroht, dass er umgebracht würde. Michael sieht nur eine Möglichkeit, Henry und Izabella zu schützen: Er gibt sich als Leibwächter mit Familien- und Alkoholproblemen aus, damit Lesher ihn für eine leichte Beute hält... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeffrey Donovan (Michael Westen) Gabrielle Anwar (Fiona Glenanne) Bruce Campbell (Sam Axe) Sharon Gless (Madeline Westen) Tricia Helfer (Carla) Gary Weeks (Campbell) John Allen Nelson (Lesher) Originaltitel: Burn Notice Regie: Jeff Freilich Drehbuch: Matt Nix, Rashad Raisani Kamera: William Wages Musik: John Dickson Altersempfehlung: ab 12

